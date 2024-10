Élections communales: des couacs à Evere, Schaerbeek et Anderlecht, que s'est-il passé?

"C'était une petite demi-heure à laquelle il fallait s'attendre malheureusement, mais voilà, une solution a été trouvée assez rapidement, puisque les services communaux ont pu s'activer et que tout le dispositif était déjà en place, il n'y aura aucune incidence. Là, les opérations de vote sont tout à fait actives et en ordre, et donc a priori, il n'y aura pas d'incident. On peut espérer que les bureaux pourront fermer à l'heure prévue", termine-t-il.

Mais il y aura aussi un autre souci au moment du dépouillement. Certains bureaux de vote n'ont pas scellé correctement les urnes. Malheureusement, vu que ces urnes n'ont pas été scellées, à la fin de la journée, les assesseurs devront compter un par un tous les bulletins. Cela promet de prendre du temps. Mais heureusement, pour l'instant, tous les bureaux de vote sont ouverts et fonctionnels en région bruxelloise.