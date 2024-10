Élections communales: le virage à droite des citoyens observé en juin va-t-il se confirmer? 

Lors des élections régionales et fédérales en juin dernier, le MR et les Engagés ont triomphé, mais est-ce que ce virage à droite adopté par les citoyens va se poursuivre lors des élections communales et provinciales ? C'est l'un des enjeux de ce scrutin.

"Le MR et les Engagés espèrent ce qu'on appelle un scrutin de confirmation du résultat le 13 octobre du résultat de juin, estime Pascal Delwit politologue à l'ULB. Et donc, éventuellement, conquérir des mayorats qu'ils n'ont pas pour l'instant. Et pour le PS, l'ambition, c'est d'avoir un scrutin de correction du résultat du 9 juin, conserver ces mayorats, en particulier dans les grandes villes comme Charleroi, Mons, Liège, Seraing, Tournai, par exemple, et, éventuellement, rentrer dans d'autres collèges. Donc, c'est vraiment la grande question. Assistera-t-on, tendanciellement, à un scrutin de confirmation du résultat de juin, ou à un scrutin de correction ?".

Verdict en fin d'après-midi, lorsque les résultats commenceront à tomber.