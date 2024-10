"Je n'ai pas vraiment le profil, pour venir ici j'ai coupé mes cheveux": la drôle de confidence du bourgmestre des Bons Villers

Le bourgmestre de la commune des Bons Villers, "n'a pas le profil" et l'assume complètement. Au micro de Christophe Deborsu, Mathieu Perin avoue même être allé chez le coiffeur pour être plus présentable à la télévision.

Il ajoute même: "Mes cheveux sont beaucoup plus gros, mais je me suis dit, 'Je vais à la télé, je vais quand même essayer de faire bonne figure'."

Le membre des Engagés plaisante encore: "Je n'ai pas tout coupé, autrement, les citoyens ne vont plus me reconnaître." Il explique qu'il porte des cheveux longs depuis un pari quand il était plus jeune: "Finalement, j'ai eu du succès avec les filles et donc j'ai gardé mes cheveux longs."

S'il reconnaît ne pas "avoir le profil" du bourgmestre classique, Mathieu Perin assure "faire la fonction". Et qui dit personnage atypique dit interview atypique: après avoir confié que son hobby était la musique et être dans les mouvements de jeunesse, le Bonsvillersois pousse la chansonnette avec notre journaliste. "Un lion d'Afrique était amoureux, d'une romantique gazelle aux yeux bleus", entonnent-ils.

Ce moment, comme plein d'autres, a été filmé dans le cadre des 48 heures des bourgmestres.