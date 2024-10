Saint-Josse : "On n’est pas la France qui parque les pauvres dans les banlieues", lance Emir Kir

La commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode est considérée comme l’une des communes les plus pauvres du pays. Pour Emir Kir, le bourgmestre, la présence d’une population peu fortunée est une richesse. Il fustige d’ailleurs ceux qui veulent chasser ces habitants de la capitale.

"Nous, on n’est pas la France. En France, on met les pauvres, on les parque dans les banlieues. Bruxelles, c’est l’histoire du monde populaire qui vit au centre. C’est un peu l’image des Marolles. Cela dérange peut-être certains, mais cela fait aussi la beauté de cette mixité sociale que j’adore dans ma commune", confie le bourgmestre indépendant, interrogé par Christophe Deborsu dans le cadre de notre opération des 48h des bourgmestres.