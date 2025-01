En Allemagne, le cordon sanitaire a sauté: quid en Belgique? "L'extrême-droite semble de moins en moins diabolisée"

"Clairement, le cordon sanitaire a sauté puisque la résolution a été votée grâce aux voix de l'AFD qui n'est pas n'importe quel parti d'extrême droite. Il faut rappeler que l'AFD ce sont véritablement des néo-nazis et c'est donc évidemment un parti qui ravive aussi des souvenirs très douloureux en Allemagne", note François Gemenne, politologue à l'ULiège.

Le cordon sanitaire est adopté par la sphère politique en Europe depuis des décennies, particulièrement en Allemagne, en Suède et bien sûr chez nous en Belgique. "Le cordon sanitaire, c'est un mécanisme visant à ne pas coopérer avec l'extrême droite. Bien sûr à ne pas former un gouvernement avec un parti d'extrême droite mais aussi à ne pas faire passer certains textes grâce à l'apport de voix de l'extrême droite", précise Benjamin Biard, politologue.

Faire barrage au parti d'extrême droite, une idée 100% belge venue de Flandre il y a près de 40 ans. Le créateur du cordon sanitaire s'appelle Jos Geysels et est un ancien parlementaire. "J'ai crée le texte, oui. Ce texte est signé et ratifié par tous les autres partis flamands", rappelle-t-il. Une fierté belge longtemps prise en exemple par nos voisins européens. Mais ces dernières années, l'extrême droite progresse et le cordon sanitaire s'effrite.

"Il y a plusieurs indicateurs évidemment mais notamment la question du poids électoral de ces formations qui aujourd'hui semblent de moins en moins diabolisées d'une certaine manière, de plus en plus respectables auprès d'une partie de l'opinion en tout cas et par voie de conséquence aussi par d'autres formations politiques", note Benjamin Biard.