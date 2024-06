En cas de commission d'enquête, faire la clarté sur la source de pollution - C. Tellier

"On doit continuer ces investigations. Ce sera aussi le travail du prochain gouvernement, outre la poursuite de la révision des normes pour tous les permis d'environnement", a dit la ministre, interrogée vendredi par la Première (RTBF).

La ministre en affaires courantes a dit comprendre l'inquiétude des personnes touchées par la pollution. Elle a répété que les scientifiques et l'administration étaient là pour répondre aux questions et que les premiers préconisent des examens complémentaires pour les 28% les plus à risque dans les prochaines semaines et mois. Elle a également rappelé que la première chose à faire consistait à réduire l'exposition aux substances incriminées.