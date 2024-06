Engagés, MR et PTB attendent des explications de la ministre Tellier

"Dans un premier temps en commission de l'environnement", mais il faudra ensuite réfléchir à "mettre en place une commission d'enquête pour faire toute la clarté sur cette histoire", a précisé mardi matin l'élue de la circonscription de Mons sur le plateau de LN24. "La ministre n'a jamais fait preuve de prudence, de précaution, dans la gestion de ce dossier", a lancé la libérale. "On a joué ici avec la santé des citoyens, et on joue encore avec car on ne leur donne pas des informations précises".

L'élu PTB Jori Dupont, interrogé sur La Première, a lui aussi été particulièrement critique quant à la gestion de l'annonce des résultats aux citoyens ayant participé au biomonitoring. Une communication trop tardive, trop compliquée et sans explications valables, a-t-il estimé en substance. "Vendredi seulement, les médecins reçoivent les consignes pour interpréter les résultats. Lundi, les citoyens les reçoivent via une procédure très compliquée, avec un SMS, un code, un e-mail... C'était n'importe quoi! Et avec interdiction de parler à la presse jusqu'à la conférence qui a lieu aujourd'hui à 11h00", s'énerve-t-il. Il regrette "une fois de plus un manque de transparence" et une façon de procéder "vraiment pas correcte", envers des citoyens "qui sont dans une anxiété pas possible".