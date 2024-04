Federgon juge le Federal Learning Account "inutilisable" pour le secteur de l'intérim

La fédération des prestataires de services de ressources humaines Federgon estime jeudi que le Federal Learning Account (FLA), le nouvel outil pour les formations entré en vigueur le 1er avril dernier, est "inutilisable" pour les entreprises de travail intérimaire en raison de l'absence d'un cadre juridique adapté à la spécificité du secteur. La fédération appelle le ministre de l'Emploi à se pencher à nouveau sur le dossier et à réunir les parties concernées afin de rechercher des solutions.

Le travail intérimaire implique une relation spécifique entre trois parties (l'entreprise d'intérim, l'utilisateur et le travailleur intérimaire) "qui ne peut être comparée à un contrat de travail ordinaire entre un travailleur et un employeur", rappelle la fédération sectorielle. Ainsi, il s'agit souvent de missions (successives) de courte durée et, dans de nombreux cas, la formation n'a pas lieu chez l'employeur juridique, à savoir l'entreprise de travail intérimaire, mais chez l'utilisateur.

À plusieurs reprises au cours du processus d'élaboration du FLA, Federgon a tenté de faire valoir ce point auprès des autorités, mais "aucune réponse adéquate n'a été apportée". Il en résulte un cadre juridique "défaillant et un outil inutilisable", déplore Federgon.