Fin annoncée des journées pédagogiques dans le secondaire

Le nouveau gouvernement flamand entend mettre fin aux journées pédagogiques dans l'enseignement secondaire, peut-on lire dans l'accord de majorité négocié entre la N-VA, Vooruit et le CD&V.

A l'heure actuelle, les écoles secondaires flamandes pouvaient organiser une journée pédagogique par an. Durant cette journée, l'établissement était fermé afin de permettre aux enseignants de participer à des formations.

Dans l'enseignement fondamental, ces journées pédagogiques seront limitées à trois demi-journées et une "alternative pédagogique" devra alors être prévue pour les élèves.

"La professionnalisation fait partie du métier d'enseigner mais nous ne voulons pas que cela se fasse durant le temps d'apprentissage des élèves", indique le nouveau gouvernement. Celui-ci compte toutefois maintenir des formations continues pour les professeurs mais à d'autres moments.

En matière d'enseignement toujours, la nouvelle majorité flamande annonce aussi sa volonté de changer la politique de manuels scolaires. L'objectif est notamment d'abandonner le recours à des manuels que les élèves doivent remplir au profit de manuels plus classiques.

Selon une évaluation interne, les manuels à remplir par les élèves -souvent juste quelques mots- sont jugés coûteux et peu efficace au niveau pédagogique. Ils ne peuvent pas non plus être revendus en seconde main.