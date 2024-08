Formation à Bruxelles: le PS marque son accord pour entrer en négociation

Au terme de plusieurs semaines de tractations discrètes, le PS bruxellois a marqué son accord, ce jeudi, pour entrer en négociation avec le MR et les Engagés, ainsi qu'avec des partenaires néerlandophones potentiels, pour tenter de former un gouvernement bruxellois.

Depuis les élections du 9 juin dernier, le MR, en tant que premier parti représenté au Parlement régional a entamé, il y a huit semaines, une phase d'information, via son chef de file David Leisterh.

À la fin du mois de juin, le Bureau du PS Bruxellois, avait acté "l'absence d'une note programmatique précise" à ses yeux, rencontrant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et s'appuyant sur une trajectoire budgétaire pluriannuelle "qui ne procède pas d'une austérité néfaste pour le corps social bruxellois". Il avait alors rappelé ses priorités politiques.

Ce jeudi matin, le Bureau politique du PS Bruxellois a pris acte de la nouvelle note de cadrage proposée par l'informateur MR, en vue de proposer au PS et aux Engagés d'entrer en négociations pour la formation d'un gouvernement bruxellois.

Le Bureau politique a dit y relever plus particulièrement, "certains éléments permettant d'envisager la possibilité de développer un projet crédible qui réponde aux enjeux des Bruxelloises et des Bruxellois, permettant d'améliorer leur cadre de vie, de garantir l'accessibilité à un logement décent à un prix abordable; de développer une stratégie de redéploiement économique qui soutienne la création d'emplois de qualité; de soutenir les services publics; et de renforcer la cohésion sociale, tout en garantissant un retour progressif à l'équilibre budgétaire qui n'impose pas d'austérité".