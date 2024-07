Formation d'un gouvernement fédéral: Bart De Wever attendu ce mercredi au Palais royal

Les négociations à proprement parler n'ont commencé que le 16 juillet, lorsque les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se sont retrouvés autour du formateur. Le président de la N-VA avait fourni aux différents partis de la future Arizona des notes sur différents thèmes, jugées alors très teintées de jaune et de noir. "Manifestement, il y a beaucoup de travail", avait même lâché le président des Engagés, Maxime Prévot, lors de son arrivée à la première réunion.

Les discussions se déroulent selon trois formules: groupes de travail thématiques, bilatérales et réunions du groupe central qui rassemble les présidents de parti (et le ministre-président flamand sortant Jan Jambon pour la N-VA).

La situation budgétaire constitue la première préoccupation. La Belgique est menacée d'une procédure en déficit excessif par les instances européennes. Des prévisions actualisées du Comité de monitoring présagent de décisions difficiles: à politique constante, le déficit public pourrait atteindre 6,5% du PIB à la fin de la législature. Or, Vooruit, les Engagés et le CD&V entendent préserver le budget de la santé, l'un des plus gros postes. Et la Belgique devra également augmenter ses dépenses en matière de Défense.

Les négociateurs observeront une pause estivale du 3 au 11 août. A l'approche du mois de septembre, la pression commencera à monter. Dans le cadre de la procédure en déficit excessif qui menace, la Belgique doit communiquer d'ici le 20 septembre à l'Europe un plan budgétaire national à moyen terme. De ce plan dépend la possibilité de réaliser les efforts d'assainissement sur 7 ans plutôt que 4 ans. Or, un accord sur un tel plan implique que la future majorité est déjà loin dans ses travaux, voire les a bouclés et a constitué un gouvernement.

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents. Les centristes du CD&V et des Engagés ont fait une entrée remarquée en arrivant ensemble au 10 rue de la Loi. Outre les présidents Sammy Mahdi et Maxime Prévot, les ministres CD&V sortants Annelies Verlinden et Vincent Van Peteghem et la cheffe de groupe des Engagés, Vanessa Matz, étaient du nombre. Pour la N-VA, le député Theo Francken prêtait main forte au ministre-président flamand sortant Jan Jambon.

"Je pense qu'on va avoir du travail durant tout l'été", a commenté M. Prévot. "Il y a encore beaucoup de travail, c'est sûr", a dit M. Mahdi.

Arrivé une quinzaine de minutes en retard, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a trouvé porte close et a dû patienter quelques instants avant qu'on ne lui ouvre, devant les caméras et les micros des journalistes. Interrogé sur l'état d'avancement des discussions, il n'a pas voulu faire de commentaire. "Il ne faut pas poser la question tous les jours, vous savez, ça va aller", a-t-il lâché.