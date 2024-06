Formation d'un gouvernement wallon: les consultations vont se poursuivre dans les prochains jours

Les consultations pour la formation du gouvernement dans le cadre des élections régionales et fédérales de 2024 en Wallonie vont se poursuivre dans les prochains jours, avec des rendez-vous prévus pour différents secteurs de la société.

Le programme de cette semaine

Demain, les représentants d'organisations associatives, environnementales, et sociales, ainsi que de la Fédération des CPAS, seront reçus. Mercredi, ce sera au tour des experts des finances de faire le point sur le budget de la Wallonie, suivi de nouvelles consultations sur l'emploi et l'économie. Jeudi, les discussions porteront sur la santé, la famille et le handicap, tandis que vendredi sera consacré à l'agriculture, à la mobilité et à l'énergie.