François Desquesnes et Delphine Deneufbourg tireront la liste des Engagés dans le Centre

Le chef de groupe des Engagés au parlement wallon François Desquesnes et l'échevine d'Estinnes Delphine Deneufbourg tireront la liste du parti dans le Centre lors des prochaines élections régionales, annonce vendredi le président du mouvement, Maxime Prévot.

Le binôme défendra notamment un renouvellement de la région du Centre basé sur une ouverture plus grande au monde de la société civile, une meilleure accessibilité, particulièrement en train, et un réinvestissement dans les politiques de la petite enfance, de la jeunesse et de l'éducation.

Par ailleurs, "une femme issue de la société civile" rejoindra prochainement Les Engagés et tirera la liste pour la circonscription régionale de Mons-Borinage. Les discussions étant toujours en cours, son nom sera dévoilé dans les semaines à venir, assure le parti qui entend devenir une vraie force du Centre.