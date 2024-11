Georges-Louis Bouchez surprend et déclare sa flamme à... un socialiste: "Le meilleur", "merci pour tout", "respect"

"Aujourd’hui, après 42 années de mandat Elio Di Rupo siégera pour la dernière fois au conseil communal de la Ville de Mons. L’occasion de saluer un parcours exceptionnel d’un homme hors du commun", écrit 'GLB' dans une publication Facebook.

"Au delà d’une personnalité peu banale, il a fait de ce qui aurait pu être considéré comme des faiblesses, des atouts et développé une véritable marque personnelle, identité forte, caractérisée par son noeud papillon légendaire. Il a placé Mons sur la carte, lui donnant pour la première fois les attributs d’une Grande Ville, elle si souvent oubliée."

Le libéral poursuit avec un clin d'oeil sur leurs nombreuses confrontations sur la scène politique, et avance même qu'Elio Di Rupo a contribué à le rendre meilleur. "Il a été un opposant politique féroce. Mais il est des opposants qui vous font grandir tant leurs qualités sont grandes. Et je suis certain que la plus grande chance dans mon parcours politique est d’avoir pu débattre et m’opposer dès le début avec le meilleur d’entre eux."

"Merci pour tout Elio, merci de ton dévouement pour la Ville que tu aimes tant. Avec tout mon respect", conclut le patron du MR.