Gouvernance transversale et débureaucratisation pour lutter contre la pauvreté infantile

Pour lutter contre la pauvreté infantile et faire face aux risques sociaux-écologiques, une gouvernance transversale et une débureaucratisation de l'action publique sont nécessaires, plaide l'IWEPS, l'institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, qui publie ce lundi son rapport consacré à la lutte contre la pauvreté des enfants à l'horizon 2050 en Wallonie.

Le document a été réalisé à la demande du gouvernement wallon, en collaboration avec l'AVIQ, l'agence pour une vie de qualité. L'IWEPS et l'AVIQ y ont sondé les Wallons afin de connaître leurs priorités sur la question. Dans ce cadre, quatre scénarios d'actions publiques possibles - Etat social hyperactif; Etat sponsor d'une économie responsable; nouveau contrat socio-environnemental et Etat social actif renforcé - leur ont été présentés.

Au terme de ce processus, une série de chantiers qui pourraient être mis en place par les autorités publiques ont été définis. Parmi ceux-ci, les deux organismes pointent l'importance d'une participation effective des populations et des acteurs concernés et d'un système de protection sociale intégrant les nouveaux risques et vulnérabilités. Ils soulignent également la place centrale des institutions d'enseignement et d'éducation.