Hadja Lahbib "positive" sur l'évacuation des Belges de la bande de Gaza: environ 170 personnes concernées

Hadja Lahbib était l'invitée de 7h50 de bel RTL ce jeudi matin. Notre ministre des Affaires étrangères est revenue sur le conflit au Moyen-Orient qui touche Israël et la bande de Gaza, plus particulièrement sur l'évacuation des Belges ou ayants droit. Mercredi, 76 blessés palestiniens, 335 étrangers et binationaux ont pu quitter la Bande de Gaza pour l'Egypte. Parmi eux, un seul Belge, un humanitaire, le chef de mission de Médecins Sans Frontière à Gaza. Et les autres Belges ?

"Les autres, nous les avons déjà recensés. Nous avons fourni une première liste de 84 personnes aux autorités égyptiennes, suivie d'une seconde liste de 93 personnes (Belges et ayants droit) qui ont été screenées, vérifiées par la Sûreté et l'Office des Étrangers. Nous avons renforcé aussi notre ambassade sur place, et nous sommes prêts à les accueillir. Et selon les informations que nous avons pour l'instant, nous sommes assez positifs : certains pourraient sortir aujourd'hui. Mais je suis prudente, car les conditions sont difficiles sur le terrain. Hier, il était annoncé que 500 étrangers pouvaient partir, et finalement il n'y en a eu que 300 environ", a-t-elle déclaré en primeur pour RTL info ce jeudi matin.