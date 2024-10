HEUSDEN-ZOLDER : GOED élargit sa majorité à la N-VA

Le bourgmestre de Heusden-Zolder, dont la liste GOED a obtenu la majorité absolue aux élections communales de dimanche dernier, a conclu un accord avec la N-VA. Malgré les 21 sièges récupérés sur 33, GOED souhaitait travailler avec un autre parti et a donc rencontré Vooruit et la N-VA.

L'enjeu de ces négociations était un poste d'échevin pour le parti qui accepterait de monter dans la majorité. Vooruit a remporté six sièges le 13 octobre, la N-VA trois.

M. Borremans a assuré qu'il n'avait aucune préférence entre les deux partis. "J'ai bien travaillé avec tous les partis au cours des six dernières années. Mais les conditions proposées ne convenaient pas à Vooruit", a expliqué le maïeur. Le parti de gauche n'était apparemment pas satisfait du poste d'échevin proposé et exigeait davantage. La N-VA a en revanche immédiatement accepté. "J'avais de toute façon la majorité absolue et je n'avais aucune obligation de donner quoi que ce soit à quiconque. C'est pourquoi ça a été aussi rapide", a encore ajouté M. Borremans.