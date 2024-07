Infrabel installe la structure du nouveau pont Carsoel à Uccle

Le chantier a débuté en 2023. Le pont de chemin de fer, situé à hauteur de l'avenue Jean et Pierre Carsoel et construit en 1928, accuse le poids des ans. En surface, la circulation des poids lourds, voitures, trams et bus a fragilisé la structure au fil du temps.

"Un pont plus large (45,8 m au lieu de 11,7 m) prendra place à quelques mètres de l'ancien ouvrage. L'élargissement de la superstructure permettra d'intégrer tous les types de transports: train, tram, bus, voiture, vélo... et offrira plus d'espace aux piétons. La double courbe actuelle sera remplacée par un tracé en diagonale pour permettre un passage plus facile des trams et bus de la Stib", explique le gestionnaire.