Ingenico Belgium: le plan social approuvé par les travailleurs

Le plan social négocié entre syndicats et direction d'Ingenico Belgium a été validé à une large majorité des travailleurs la semaine dernière, indique mercredi la CNE.

La direction de la société spécialisée dans les prestations de paiement avait annoncé en mai dernier le lancement d'une procédure de licenciement collectif, elle comptait se défaire d'environ 75% de ses 92 travailleurs. Les délégations syndicales avaient été mandatées pour mener des négociations efficaces et surtout rapides, vu l'arrivée des vacances. Deux mois plus tard, c'est un succès, se félicite la CNE.

"A l'occasion d'une assemblée du personnel qui s'est tenue mercredi passé, les modalités de départ pour ceux qui partent et les garanties pour ceux qui restent ont été approuvées à une très large majorité par les travailleurs à la suite d'un vote à main levée et après trois sessions de présentation et de questions/réponses", précise le syndicat.