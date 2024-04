Jan Jambon emmène la Flandre en "mission industrielle" en France

Le ministre-président flamand Jan Jambon emmène de mardi à jeudi une délégation de 41 entreprises et institutions en France pour une première "mission industrielle". L'objectif de cette dernière mission à l'étranger avant les élections du 9 juin est de renforcer l'écosystème industriel flamand en liant des partenariats. La délégation fera étape à Lyon, Grenoble, Paris et Lille.

Elle visitera notamment les pôles de compétitivité Axelera (Chimie) et Techtera (Textile) et des entreprises bien implantées en Belgique comme Danone ou encore Decathlon. Les entreprises aéroportuaires flamandes rencontreront leurs homologues français et une table ronde est également prévue avec les principaux investisseurs français en Flandre.

Jan Jambon doit aussi rencontrer la secrétaire d'Etat française chargée du Numérique, Marina Ferrari.