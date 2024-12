"Je suis aussi légitime qu'un francophone": la ministre Elke Van den Brandt revendique son identité bruxelloise

Elle se souvient de ce moment avec émotion : "Beaucoup de gens n’étaient pas contents ou avaient des appréhensions durant la mise en place du projet. J’avoue que parfois, c’était dur d’aller sur le terrain. Mais au moment de l’inauguration, ça a été une grande fête et un grand soulagement. Le roi est venu et le projet qui était une crainte a finalement été célébré".

Néanmoins, elle ne cache pas les critiques et les difficultés rencontrées, notamment autour du plan de mobilité GoodMove. "Le but est d’apaiser les quartiers tout en gardant une bonne mobilité. Dans le pentagone, tout s’est bien passé avec une diminution du trafic de transit. Mais dans certains quartiers, les gens contestent et manifestent contre ce projet".

Des chiffres encourageants concernant la sécurité routière

Malgré les polémiques, Elke Van den Brandt se réjouit des progrès réalisés en matière de sécurité routière. "Les statistiques des accidents de la route sont en baisse. Ça veut dire qu’on a sauvé des vies".

Il n'y a pas plus d'embouteillages

Concernant les critiques sur les embouteillages liés à la réduction de la vitesse à Bruxelles, elle répond fermement: "Si on compare les chiffres d’aujourd’hui avec ceux d’il y a cinq ans, on ne voit pas plus d'embouteillages".

Sa frustration ? La formation du gouvernement

Sur le plan politique, Elke Van den Brandt exprime son mécontentement face à l’incapacité des responsables politiques à former un gouvernement. "Six mois après les élections, on n’a toujours pas réussi à faire ce qu’on doit faire : former un gouvernement", déplore-t-elle.

Avant d'ajouter : "Je trouve ça vraiment problématique, car les gens nous ont accordé leur confiance, c’est notre responsabilité".

La ministre défend son identité bruxelloise

En tant que néerlandophone à Bruxelles, Elke Van den Brandt se heurte parfois à des remarques sur sa légitimité. "Ce qui m’énerve, c’est qu’on me dit souvent : Elke, tu n’es pas une vraie Bruxelloise, rentre chez toi en Flandre, à Anvers. Je suis seulement née à Anvers, mais je n’y ai passé que 3 jours de ma vie. Je suis aussi légitime que les francophones à être Bruxelloise".

Pour elle, la diversité bruxelloise va bien au-delà des clivages linguistiques. "La diversité bruxelloise n’est pas seulement francophone ou néerlandophone, elle est tellement plus diverse".

La politique, un métier trop rémunéré ?

Enfin, à la question "gagne-t-on bien sa vie en politique ?", Elke Van den Brandt répond avec franchise : "Je pense qu’on gagne même un peu trop"…

L'interview en intégralité