Kamala Harris devrait annoncer le nom de son colistier dans les prochains jours

La candidate démocrate Kamala Harris doit annoncer dans les tout prochains jours le nom de son colistier après une sélection express et avant la convention de la mi-août, qui s'annonce comme une grande fête d'intronisation pour la nouvelle porte-drapeau du parti. Certains médias américains avancent qu'elle pourrait en faire l'annonce mardi la semaine prochaine.

Le premier rassemblement avec le colistier aura lieu mardi prochain à Philadelphie, première étape d'une tournée de quatre jours dans les États américains indécis ("swing states") la semaine prochaine, a annoncé son équipe de campagne mardi soir, rapporte le New York Times.

Outre le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, il est question que des entretiens aient lieu avec le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz , le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear et le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg.

Un peu plus d'une semaine après son entrée en campagne, l'ex-procureure et sénatrice de Californie a dévoilé mardi son premier clip de campagne, se disant "sans crainte", présentant les différents combats de sa vie et estimant que Donald Trump veut "ramener le pays en arrière".