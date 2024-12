La coalition Arizona doit trouver... 18 milliards d'euros: "C'est indispensable si l'on veut préserver le bien-être"

"Une nuit blanche a aussi créé des liens, on va le dire comme ça... Non, mais c'est important quand une équipe se met en place", a déclaré Georges-Louis Bouchez.

"La Belgique, aujourd'hui, a le pire bulletin de l'Union européenne. Si vous additionnez l'assainissement et des politiques nouvelles, comme par exemple la baisse des impôts sur celles et ceux qui travaillent, mais aussi des initiatives en matière de défense ou de sécurité, nous sommes à un exercice d'un peu plus de 23 milliards d'euros. C'est inédit comme effort dans l'histoire de notre pays, mais c'est indispensable si l'on veut préserver le bien-être et l'activité économique en Belgique", a commenté le président du MR.

Malheureusement, certains économistes sont plus pessimistes que les chiffres avancés par le futur gouvernement. Geert Noels met en avant un graphique publié par la Banque centrale européenne, qui évoque un déficit de plus de 7 % pour la Belgique. Il faudrait, dans ce scénario, trouver au moins 40 milliards d'euros.

"Le déficit va grandir à cause de certains éléments dynamiques qui ont pour effet de peser encore plus sur le budget. On a parlé de l'effet boule de neige, le fait que les taux montent et que la dette augmente également. Il y a l'effet démographique avec le vieillissement. Il y a l'effet climat, avec les efforts climatiques qu'il faut faire. Et puis, il y a la défense (...)", explique-t-il.

Tout cela explique aussi l'importance de former rapidement un gouvernement pour infléchir plus vite l'évolution du déficit, mais aussi pour éviter les sanctions de l'Europe et celles des marchés financiers, qui pourraient augmenter les taux d'intérêt. La Belgique aurait alors plus de mal à emprunter de l'argent.