La CSC met en garde la coalition Arizona et menace d'actions si elle n'est pas entendue

La présidente de la CSC Ann Vermorgen a mis en garde vendredi, lors de la clôture du congrès du syndicat chrétien, les cinq partis engagés dans des négociations au niveau fédéral, soit la coalition dite "Arizona" (N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Engagés). "Nous ne permettrons pas que notre société sociale soit démantelée (...), que les droits des travailleurs soient relégués dans le passé", a-t-elle prévenu.

"Ce qu'il faut, c'est investir. Investir dans l'humain, dans les services collectifs et publics, ainsi que dans la transformation économique et écologique", a plaidé Mme Vermorgen. "Opérer des coupes budgétaires qui nuisent aux citoyens ordinaires, c'est non !"

La présidente de la CSC a appelé les partis négociateurs à faire preuve de "sagesse pour favoriser le progrès social". Ann Vermorgen a plaidé pour "un revenu décent pour tous", avec le maintien de l'indexation des salaires, la révision de la loi sur la norme salariale et le rejet de tout gel des salaires.