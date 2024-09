La Défense à la recherche de 4.500 profils en 2025

Plus de 4.500 postes seront à pourvoir au sein de la Défense en 2025, annonce cette dernière mercredi. Il s'agit de 2.500 emplois pour les militaires du cadre actif, 960 postes pour les civils et 1.050 fonctions disponibles pour les réservistes.

La Défense recherche des profils tant pour les fonctions de combat que pour les technologies de l'information et de la communication, la logistique, l'administration, etc., et ce, pour tous les niveaux de diplôme, du niveau universitaire aux fonctions de soldat et de matelot pour lesquelles aucun diplôme n'est nécessaire.

Outre les fonctions militaires, la Défense met, cette année, un accent particulier sur les réservistes et le personnel civil, avec un nombre record de postes vacants pour les civils. "Ceux-ci apportent expertise et stabilité à l'organisation et permettent au personnel militaire de consacrer plus de temps aux fonctions opérationnelles", souligne la Défense.