La gare multimodale de Namur se dote d'une nouvelle entrée boulevard de Chiny

La gare mutltimodale de Namur est désormais accessible via une nouvelle entrée, située boulevard de Chiny, a indiqué lundi la SNCB. Ce nouveau dispositif vient faciliter l'accès à la gare des trains depuis la rue de Fer, principale artère commerçante de la capitale wallonne, mais également à la gare des bus située sur le toit du bâtiment.

L'entrée a fait l'objet d'une profonde rénovation, dont le budget s'élève à 2,5 millions d'euros. Elle a notamment été dotée de deux escalators et d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.

"La gare de Namur accueille chaque jour 21.000 voyageurs et est desservie quotidiennement par 400 trains", a souligné Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB. "L'ouverture de l'entrée via le boulevard de Chiny est une étape majeure des travaux de grande ampleur qui y sont menés. En outre, elle va permettre de fluidifier la circulation des voyageurs et donc d'améliorer leur confort."