La majorité des plaintes au CSA classées sans suite en 2023

Les deux griefs établis concernent l'un le programme "The Dancer" diffusé sur la RTBF, l'autre l'émission "Nosta Family" diffusée sur Nostalgie. Dans le premier cas, un avertissement a été émis au service public car le JT du 19h30 avait fait la promotion de l'émission, ce qui est proscrit. Le second cas visait des propos sexistes tenus à l'antenne de Nostalgie et qui "perpétuaient la culture du viol", a expliqué le CSA. Si le grief a été jugé établi, il n'a pas donné lieu à une sanction, le régulateur jugeant la démarche de la radio dans son ensemble comme favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les deux thématiques suscitant le plus de plaintes sont la discrimination (hors égalité entre les hommes et les femmes) et la protection des personnes mineures.

La télévision demeure le premier média visé par les plaintes (55,7% du total), suivie par la radio (25,5%) et internet ou les réseaux sociaux (4,2%).