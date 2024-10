La majorité des sites visés par les récentes cyberattaques à nouveau accessibles

Le groupe de hackeurs a visé pour le deuxième jour d'affilée les sites internet d'institutions belges et plus particulièrement ceux de plusieurs (petites) communes, dont Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Le site internet du port d'Anvers a également été visé, mais le problème a été rapidement résolu.

La plupart des sites web des administrations locales sont à nouveau accessibles. "Le pire semble derrière nous", explique la porte-parole du CCB, Katrien Eggers. "Ces attaques de type DDoS constitue un véritable jeu du chat et de la souris pour les services IT des autorités: nous ne pouvons pas exclure que de nouvelles attaques se produisent."