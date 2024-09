La N-VA appelle à cesser l'escalade et à chercher des solutions

L'écologiste a mal dirigé un tweet du président du MR, Georges-Louis Bouchez, perçu comme une nouvelle menace, annonçant des "initiatives parlementaires" pour mettre fin au plan de mobilité Good Move dans la capitale. Les trois partenaires francophones que sont le MR, Les Engagés et le PS, avaient déjà annoncé début septembre vouloir reporter à 2027 la prochaine phase de la zone de basse émissions (LEZ). Les deux dossiers sont chers aux écologistes. Côté néerlandophone, Groen est sorti en tête du scrutin de juin dernier avec 4 sièges.

"La formation bruxelloise était déjà préoccupante, mais aujourd'hui nous sommes dans une crise majeure" a réagi la N-VA Cieltje Van Achter. "L'escalade nous empêche de relever les énormes défis de Bruxelles et menace la position des néerlandophones" à Bruxelles, a-t-elle déploré. "La seule façon d'avancer est de former une majorité flamande. Ensemble, nous sommes de toute façon plus forts. J'appelle à arrêter l'escalade et, même si c'est difficile, à chercher des solutions."