La Slovaquie renforce les règles concernant les manifestations

Le gouvernement de slovaque projette de renforcer la protection des responsables politiques, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition, près d'un mois après l'attaque contre le Premier ministre Robert Fico. Des règles plus strictes seront également en vigueur lors des manifestations. Les protestations devant le siège du gouvernement, la résidence présidentielle et le parlement seront désormais interdites, de même que devant les bâtiments judiciaires. Une distance de 50 mètres devra être respectée.

Les personnalités politiques exerçant une fonction publique seront également mieux protégées dans leur sphère privée. Dans le passé, l'opposition a manifesté à plusieurs reprises devant le domicile de M. Fico, ainsi que devant la résidence de la présidente Zuzana Caputova et d'autres politiques. Là encore, les nouvelles règles imposeront une distance minimale.

Il sera également interdit de manifester devant les hôpitaux et le domicile des médecins, des journalistes et d'autres personnes qui sont devenues la cible de critiques en raison de leurs activités professionnelles. Depuis la crise du Covid-19, les anti-vaccins ont régulièrement bloqué l'accès aux hôpitaux et organisé des actions devant le domicile de médecins renommés.