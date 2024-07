La vidéo, contenu média le plus populaire en Belgique

Dans les foyers belges, la télévision et le smartphone restent les équipements les plus utilisés pour consommer des médias. En termes de contenu, les vidéos sont les plus populaires, ressort-il de la dernière étude du Centre d'information sur les médias (CIM), publiée vendredi.

Selon cette enquête, menée auprès de plus de 6.000 personnes, la télévision (95,2%), le smartphone (90,6%) et le laptop (78,5%) représentent les trois appareils les plus utilisés par les Belges pour consommer des médias. Suivent l'autoradio (73,3%) et la radio (63,4%).

Par rapport à l'audio et à Internet, la vidéo reste le média le plus populaire: 97% des sondés affirment avoir consommé de la vidéo au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête, contre 93% pour Internet et 85% pour l'audio.