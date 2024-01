Lancement du mécanisme belge de lutte contre l’antisémitisme: "On peut critiquer la politique d’Israël"

La secrétaire d’Etat a d’abord indiqué qu’il y avait une augmentation des actes antisémites. Ce nouvel outil va "permettre de travailler sur l’urgent, le monitoring et la prévention".

Tous les acteurs sont impliqués, également au niveau des entités fédérées qui ont par exemple en charge l’enseignement, pour agir au niveau de la prévention.

Est-ce que le conflit israélo-palestinien nourrit l’antisémitisme ? "Malheureusement, il y a beaucoup de confusion. L’antisémitisme est intolérable. Cela consiste à créer des stéréotypes, à insulter, à invectiver des personnes sous prétexte qu’elles sont juives. Mais, dans un Etat démocratique comme la Belgique, il est possible de donner son avis sur la politique d’un Etat", a estimé la secrétaire d'Etat.

On peut critiquer Israël sans être antisémite, c’est ça que vous dites ? "On peut critique un Etat et la politique qu’il mène. Critiquer la politique menée par un gouvernement, en l’occurrence celui d’Israël, ce n’est pas de l’antisémitisme", a souligné Marie-Colline Leroy.