L'armée devrait-elle être déployée dans les rues de Bruxelles? Pour une fois, tous les Belges sont d'accord

Le "Grand Baromètre RTL info/Ipsos/Le Soir/VTM et HLN" vous a posé la question : "Compte tenu des récentes fusillades à Bruxelles, l'armée doit-elle être mobilisée pour garantir la sécurité dans certains quartiers ?" Une grande majorité d’entre vous a répondu oui !

Ces dernières semaines, la région bruxelloise, et en particulier Anderlecht, a été le théâtre de nombreuses fusillades. Ces fusillades, dans la grande majorité des cas, sont liées au trafic de drogue. Il s’agit de règlements de comptes entre groupes criminels qui ont déjà blessé et tué plusieurs personnes. Malgré une présence policière renforcée dans les quartiers les plus concernés, les fusillades diminuent, mais continuent.

Face à cette violence, vous avez été nombreux à répondre "oui" à cette question: "Compte tenu des récentes fusillades à Bruxelles, l'armée doit-elle être mobilisée pour garantir la sécurité dans certains quartiers ?" La réponse est quasiment identique à travers tout le pays. Les Belges veulent voir l’armée descendre dans les rues à 66%. C’est pareil en Flandre, où 68% sont d’accord. En Wallonie et à Bruxelles, 64% partagent le même avis.

À lire aussi Si les Belges devaient revoter ce dimanche, le MR ne serait plus le premier parti de Wallonie