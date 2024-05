Le 23e Festival au Carré lancera l'été culturel à Mons

La 23e édition du Festival au Carré de Mons annonce un programme riche en spectacles en salle et en plein air cet été. Il prévoit des concerts, un parcours de cirque et danse dans la ville, un voyage dans les années 80, un vrai/faux tournage de film par la Compagnie des Six Faux Nez, des fêtes, des ateliers, une journée dédiée aux familles ainsi que des découvertes musicales.