Le bloc de gauche a remporté le scrutin devant le centre et RN

Le bloc de gauche a remporté 195 des 577 sièges au second tour des élections législatives anticipées en France, dont 182 pour le Nouveau Front populaire (NFP) et 13 divers gauche, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur.

Dans le détail, La France Insoumise a décroché 71 strapontins à l'Assemblée nationale, devant le Parti socialiste et ses 64 sièges, Les Ecologistes-EELV (33), le Parti communiste français (9) et d'autres formations de gauche, qui se répartissent les trois derniers sièges.

Ce bloc de gauche a devancé le camp centriste, dont le compteur s'est arrêté à 174 sièges. Le parti Ensemble du président Emmanuel Macron et ses alliés en prennent 168 à leur compte: 98 pour Renaissance, 34 pour le MoDem et 26 pour Horizons. Six sièges "divers centre" complètent ce bloc centriste.