Le centre d'apprentissage de l'ULB et de la VUB ouvrira ses portes début 2025

Situé sur le boulevard de la Plaine, le Learning and Innovation Center (LIC) s'érigera en véritable "pont" entre les campus des deux universités sœurs. D'une capacité d'un millier de personnes et étendu sur 9.000 mètres carrés, le centre regroupera les bibliothèques "Sciences et Techniques" de l'ULB et "Sciences exactes et appliquées" de la VUB. Les étudiants pourront profiter d'une variété d'environnements d'apprentissage, dont des espaces d'étude individuels, des centres d'expérimentation ou encore un équipement de haute technologie destiné à "favoriser l'échange des connaissances".

Les huit étages se dressent derrière une façade en verre moderne, alternant grandes baies vitrées et panneaux couleur champagne. Au premier étage, une rotonde mène à un pont qui relie le bâtiment au campus de la VUB. Un trou a déjà été percé dans le bâtiment F et les travaux de jonction se poursuivent pour marquer le passage entre les deux universités.