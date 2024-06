Le chanteur Salvatore Adamo a inauguré une roseraie à son nom à Jemappes

Une roseraie a été inaugurée samedi dans le parc communal de Jemappes par les autorités montoises en l'honneur du chanteur, auteur et compositeur Salvatore Adamo.

L'artiste italo-belge, né le 1er novembre 1943 en Sicile, a volontiers participé à un court concert de la chorale de l'Académie de Musique de Mons avant de prendre le micro et d'interpréter au pied levé, accompagné au piano, quelques-unes de ses chansons emblématiques, notamment "Quand les roses", "C'est ma vie" et "Vous permettez, Monsieur". Le chanteur a été largement applaudi par un nombreux public de fans et d'amis avec lesquels il s'est longuement entretenu.

La roseraie est implantée à l'entrée du parc de Jemappes, véritable poumon vert de l'ancienne commune industrielle de l'entité de Mons où Adamo a passé son enfance. Il en avait reçu les honneurs en 1966 et 1967, peu après ses premiers succès.