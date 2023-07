Le collectif d'agriculteurs flamands FDF prévoit des actions contre le dossier azote

Les agriculteurs craignent pour l'avenir de leurs exploitations et de leur secteur et souhaitent que la ministre flamande de l'Environnement revienne sur sa décision. "Mme Demir met en œuvre ces mesures sans enquête préalable et sans se baser sur des chiffres corrects", a déclaré M. Dickens.

Le CD&V refusant d'avaliser le projet de décret de la ministre N-VA, Zuhal Demir a décidé de faire cavalier seul. Elle a annoncé qu'elle introduirait des règles plus strictes en matière d'octroi de permis par la voie d'arrêtés ministériels. Le Boerenbond s'est déclaré indigné.