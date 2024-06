Le conseil d'administration de l'ARES doit devenir un décideur plus stratégique

Le rapport final d'évaluation dressé par l'auditeur s'est penché sur le rôle, les missions et la valeur ajoutée de l'ARES, organe de soutien et de coordination de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en ressort que l'académie s'acquitte effectivement des 28 missions qui lui sont confiées par le décret "Paysage" applicable à l'enseignement supérieur.

Il est aussi recommandé que chaque personne du CA qui est membre du bureau exécutif "reçoive un secteur d'activité ou un domaine lié à l'enseignement supérieur pour lequel il aurait une responsabilité de gestion particulière".

Par ailleurs, le rapport invite le CA à élaborer une vision à court, moyen et long termes: "à 1 an pour les thématiques urgentes, à 5 ans pour aider les membres du Gouvernement dans leur planification politique et à 10 ans pour donner une guidance aux décisions structurantes qui nécessitent un temps plus long qu'une législature pour montrer leurs résultats".

Dans son communiqué de presse partageant le rapport final d'évaluation de PwC, l'ARES annonce que le conseil d'administration "examinera, lors de ses prochaines réunions, comment tirer le meilleur parti des enseignements et des conclusions de ce rapport".