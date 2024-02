Le détachement militaire belge de Kindu donne de ses nouvelles

Cette mission est en cours depuis avril 2022 et vise à rafraîchir les compétences d'instructeurs congolais appartenant aux bataillons de la 31e brigade des unités de réaction rapide (URR) des Forces armées de la RDC (FARDC). Elle devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de 2024 dans le cadre du Programme de Partenariat militaire" (PPM) conclu entre la Belgique et la RDC, avec deux cycles de formations prévus cette année.

La Défense belge a formé, entre 2008 et 2016, ces trois bataillons d'intervention rapide - les 321e, 322e et 323e. L'actuelle mission Coach The Trainers vise à les doter de nouvelles compétences tactiques et techniques dans des domaines comme le tir, les techniques de commando, l'entraînement amphibie, la navigation ou encore la santé, a indiqué le département sur son site internet.