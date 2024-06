Le domaine de Mariemont et la Marlagne vont être rénovés

Pour la Marlagne, le marché regroupe les travaux de rénovation du bâtiment principal et les travaux de rénovation énergétique prévus dans le cadre du plan de relance européen. La salle et la scène du théâtre seront réaménagés. Une partie du bâtiment sera remis aux normes d'électricité, d'incendie et d'amiante. Un nouvel ascenseur sera également installé et une œuvre d'art sera intégrée. Le montant des travaux prévus s'élève à 11 millions d'euros TVA comprise.

En ce qui concerne le domaine de Mariemont, le montant total des travaux est estimé à 8,1 millions d'euros, dont 7 millions à charge de la FWB et 1,1 million à charge de la Région wallonne. Le marché prévoit la revitalisation du site, y compris son parc.