Le futur gouvernement devra "faciliter les fins de mois de la population", selon la CSC

Les principales préoccupations du syndicat chrétien pour cette nouvelle législature seront de "faciliter les fins de mois" et "d'améliorer les conditions de vie" de la population, a indiqué mercredi la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska.

"Les électeurs ont voté. Il est maintenant important que les partis se mettent autour de la table pour négocier et former un gouvernement", souligne la syndicaliste. "Nous sommes prêts à discuter avec les futurs formateurs pour leur indiquer des pistes et leur faire connaitre nos revendications", a-t-elle poursuivi.

Le syndicat se dit également attentif à la question de l'investissement dans l'avenir, notamment au niveau des transitions environnementale et économique. Le bon fonctionnement des services publics représentera également l'un de leurs chevaux de bataille pour cette législature, en tant "qu'élément de cohésion sociale."