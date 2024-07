Le groupe central des négociateurs réuni à quelques heures du rapport au Roi

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents.

Les centristes du CD&V et des Engagés ont fait une entrée remarquée en arrivant ensemble au 10 rue de la Loi. Outre les présidents Sammy Mahdi et Maxime Prévot, les ministres CD&V sortants Annelies Verlinden et Vincent Van Peteghem et la cheffe de groupe des Engagés, Vanessa Matz, étaient du nombre. Ils ont quitté le cabinet des Finances de M. Van Peteghem, au 12 rue de la Loi, pour se rendre à la porte d'à côté, une façon de montrer la concertation au sein de la seule famille politique de l'Arizona, présente de part et d'autre de la frontière linguistique. Une famille qui peut compter sur 25 sièges à la Chambre pour 24 à la N-VA, 19 au MR et 13 chez Vooruit.