Le gymnaste Luka Van den Keybus souffre d'une blessure au poignet

"Aux championnats d'Europe (en avril à Rimini, ndlr), je me suis déchiré un ligament du poignet. Depuis environ six semaines, j'ai du mal à progresser, mais en gymnastique, on ne peut pas rester inactif. Le spécialiste m'a conseillé de rester immobile pendant six semaines, mais je ne peux pas faire cela. Nous examinons maintenant ce qu'il est possible de faire avec des analgésiques, afin de pouvoir continuer à travailler dur en vue des Jeux", a-t-il déclaré lors d'un événement de presse organisé par le COIB à Bruxelles mercredi.

Van den Keybus avait établi un plan d'entraînement précis pour se préparer de manière optimale pour Paris, mais cette blessure au poignet a mis des bâtons dans les roues. "Je n'ai pas pu faire grand-chose de ce qui était prévu. C'est dommage. Mais il reste encore suffisamment de temps. Il reste à voir si la blessure sera complètement guérie d'ici là, mais sinon, il faudra gérer la douleur".