Le médiateur de l'énergie veut à nouveau un filet de sécurité pour les prix de l'énergie

En première ligne des 20 recommandations politiques du médiateur se trouve la réintroduction d'un filet de sécurité pour les prix variables de l'énergie. Concrètement, le régulateur fédéral de l'énergie, la Creg, devrait surveiller et approuver les augmentations de prix et les prix des nouveaux contrats énergétiques, préconise le médiateur.

Le médiateur est également favorable à un filet de sécurité supplémentaire pour les nouveaux contrats à taux fixe et les primes de risque associées.

D'autres recommandations politiques incluent l'extension des droits au tarif social, une meilleure protection des PME, l'élargissement et la mise en œuvre des accords de consommation, une réglementation plus stricte du recouvrement à l'amiable des dettes énergétiques et un accès plus facile aux services clients des entreprises énergétiques.