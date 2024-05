Le nombre de prépensionnés pour la première fois inférieur à 6.000

Sur base annuelle, la baisse est de 28%. C'est en Flandre (-33%) et à Bruxelles (32,8%) qu'elle est la plus visible.

En comparaison, en 2020 et 2021, la moyenne mensuelle de personnes bénéficiant de ce régime dépassait les 10.000, avant de commencer à baisser en 2022.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise est prévu pour les entreprises en restructuration ou reconnues en difficultés. Moyennant plusieurs conditions, elles peuvent proposer ce paquet à leurs travailleurs anciens licenciés. Ces derniers peuvent alors toucher le chômage et un complément financier de l'entreprise, jusqu'à la date officielle de leur pension. Les conditions d'accès au régime ont été fortement durcies ces dernières années, et il ne peut désormais plus être proposé aux travailleurs de moins de 62 ans (60 ans pour les métiers pénibles).