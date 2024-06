Le nouveau gouvernement néerlandais est formé, annonce Geert Wilders

L'équipe composant le nouveau gouvernement néerlandais a été constituée, a annoncé le leader du Parti pour la liberté (PVV) Geert Wilders sur X (anciennement Twitter). "Nous nous en sommes sortis ! Un accord sur tout ! Un nouveau cabinet", a-t-il publié sur le réseau social. Le dirigeant populiste promet par ailleurs plus d'explications dans les prochaines heures et les prochains jours, a indiqué le média public NOS.

Il était déjà acquis que le PVV formerait un gouvernement avec le parti libéral VVD, le Nieuw Sociaal Contract (NSC), le groupe de centre-droit récemment fondé par Pieter Omtzigt, et BoerBurgerBelangen (BBB), le parti des agriculteurs. Il restait toutefois à composer l'équipe définitive. Une ébauche d'accord a été proposée et la nouvelle équipe transformera celle-ci en programme de coalition dans les semaines à venir. M. Ontzigt a également déclaré que Elbert Dijkgraaf et Richard van Zwol, les deux formateurs, donneront "plus tard" de plus amples informations sur ce nouveau gouvernement.

Les quatre partis ont mené des négociations lundi, dont rien n'a été divulgué. Ces discussions se poursuivent aujourd'hui/mardi sous la direction du formateur Richard van Zwol. Fin mai, il s'est vu accorder cinq semaines pour former un gouvernement. Il a présenté, depuis lors, Dick Schoof, jusqu'ici secrétaire général au ministère de la Justice, comme candidat au poste de Premier ministre.