Le PS veut recruter 10.000 policiers en 5 ans: un besoin "vital" mais comment Paul Magnette compte-t-il s'y prendre?

Paul Magnette, président du Parti socialiste, tête de liste PS dans le Hainaut et bourgmestre de Charleroi était l'invité de 7 h 50 dans le Bel RTL matin. Il revient sur son souhait de recruter 10.000 policiers et 500 magistrats. Comment va-t-il les trouver?

C'est très compliqué de trouver des candidats policiers. Pourtant, le président du PS veut en recruter 10.000 en 5 ans. "C'est de moins en moins compliqué, on a de moins en moins de problèmes de recrutement", déclare Paul Magnette. Une phrase qui ne manque pas de surprendre notre journaliste politique Martin Buxant. "Ah bon ?!", s'étonne-t-il.

"Je le vois dans ma zone de police à Charleroi parce qu'on a beaucoup formé, on a beaucoup ouvert de places. C'est absolument vital", précise le président socialiste. Et le problème viendrait en partie de la droite : "Sous le gouvernement MR - N-VA, on a perdu 1 800 postes de policiers dans ce pays. Depuis que les socialistes sont revenus au gouvernement, on a engagé près de 5 000 policiers et près de 1 000 agents à la Sûreté de l'État."