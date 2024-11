Le PTB dans des majorités communales, est-ce acceptable? Voici la réponse de notre Grand Baromètre

La bourgmestre PS, Catherine Mouraud, et son parti sont arrivés premiers à Molenbeek, mais sans majorité absolue. Le deuxième parti est le PTB. "Ils ont eu 6 ans pour se préparer et j'ai l'impression qu'ils ont plus envie, et le résultat est là. Maintenant, ça ne suffit pas d'être à 23", explique-t-elle.

Molenbeek sera géré par le PS, Vooruit et le PTB donc. Après Mons et Forest, c'est donc la troisième commune en Belgique dans laquelle le parti d'extrême gauche accède au pouvoir.