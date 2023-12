Le PTB en chute libre en Wallonie mais premier à Bruxelles: comment l'expliquer?

Ce vendredi, nous vous avons dévoilé les chiffres de notre dernier Grand Baromètre RTL info / Ipsos / Le Soir. Avec un constat: le PTB fait de gros scores à Bruxelles, mais tombe du podium en Wallonie. Comment l'expliquer ? Ce samedi, dans le RTL info 13H, le politologue de l’ULB Pascal Delwit a livré son analyse.

"A Bruxelles, ils ont été assertifs sur deux questions qui parlent à une partie de la société bruxelloise. Avec d'une part, une position très pro-palestinienne sur le conflit en cours. Et d'autre part, une position très assertive sur la question du logement, qui est très importante pour les Bruxellois. Il y a peut-être eu un écho supplémentaire à leur présence sur leur terrain et à leur discours habituel. En revanche, du côté wallon, il est possible qu'une posture plus défensive, qu'on a pu observer ces 3 dernières semaines sur certaines questions sociales et sur le conflit au Proche-Orient, cela a pu détourner une partie de l'électorat qui pourrait voter pour eux."